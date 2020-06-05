روسيا تبلغ عن 8،726 حالة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت السلطات في روسيا عن 8،726 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجديد، اليوم الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي للعدوى إلى 449834.





وقال المسؤولون، إن 144 شخصًا لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد إلى 5.528، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد علقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، على آخر بيانات فيروس كورونا في روسيا.





وقالت ميليتا فوينوفيتش، إن مدينة موسكو، وروسيا ككل، تسجلان انخفاضاً في انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.





وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية: "نرى انخفاضا جيدا، وإن كان بطيئًا، في مؤشر الإصابة في روسيا الاتحادية وموسكو، لكن ليس على المستوى الذي توقعه الجميع، ولكنه موجود"​​​.





وكان مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أكد أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قال كلوغه: "نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا، والتشخيص المختبري، وعلم الأوبئة، والمراقبة الوبائية، واللوجستيات، وإمدادات المواد"​​​.





وتابع كلوغه: "أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي. لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".



