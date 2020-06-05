مسلسل "اللعبة" يتصدر قائمة أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء "الفجر الفني" 5 يونيو

بطال مسلسل "اللعبة"



بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.