Advertisements

مسلسل "اللعبة" يتصدر قائمة أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء "الفجر الفني" 5 يونيو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


وتصدر مسلسل "اللعبة"، في استفتاء الفجر الفني وحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات بقائمة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.


وبلغ عدد الأصوات 27282صوتًا، ما يعادل 22.12% اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو ويليه مسلسل "ب100 وش" الذي حصد على 25682 صوتاً ما يعادل 20.38%.

مسلسل "اللعبة"

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

بطال مسلسل "اللعبة"

بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ يوم

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 17 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة بشأن أقصى عدد إصابات يمكن تسجيله بمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

العين الإماراتي يرد رسميًا على أنباء المفاوضات مع ثنائي الأهلي

منذ ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين