في حال الرحيل عن الزمالك.. أوناجم سيعود إلى الوداد

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





وكان الزمالك قد إقترب من التعاقد مع جناح أول أغسطس الأنجولى أري بابل والظهير التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم لتدعيم صفوف الفريق.





ولذلك كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي محمد أوناجم إقترب من الرحيل عن القلعة ال بيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بسبب عدد الأجانب فى الزمالك.





وكشفت تقارير صحفية أن الوداد البيضاوي المغربي هو الوجهة الأقرب ل محمد أوناجم فى حال الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأن اللاعب يتألق تحت قيادة كارتيرون مع القلعة البيضاء





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كشفت تقارير صحفية محلية عن اقتراب مجلس إدارة الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل من صفوف أول أغسطس الأنجولي والتونسي حمزة المثلوثي.



وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على صفقة آري بابل بسبب طريقة لعبه، حيث لا يجيد التواجد كمهاجم صريح إلا أن إدارة الزمالك تسعى إلى حسم الصفقة.





