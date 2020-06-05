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محافظ الشرقية: الموافقة على 12 ألف طلب ببرنامج "مشروعك"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن برنامج "مشروعك" تم اطلاقه من وزارة التنمية المحلية، ويستهدف تمويل المشروعات الصغيرة في كافة المجالات، والذي بدوره يساعد في توفير فرص عمل.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على البرنامج بالمحافظة، حيث تلقوا أكثر من 17 ألف طلب، وتم الموافقة على 12 ألف طلب بتمويل يصل إلى مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف أنهم يقومون بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم الموافقة عليها بشكل دوري، وفي حال مواجهة أصحاب المشروعات أي مشكلات يتم تذليلها فورا، منوها بأن تقدم عدد كبر من السيدات للبرنامج بأفكار مشروعات تقام من المنزل من الأمور الملفتة للنظر.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 11 ألف و993 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة مليار و664 مليون و289 ألف جنيه، لتوفر 41 ألف و926 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2254 مشروع بقيمة 249 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 549 مشروع بقيمة 215 مليون و617 ألف و250 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1574 مشروع بقيمة 200 مليون و807 ألف و65 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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