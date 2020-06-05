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الري: تنيفذ 271 ألف إزالة تعديات على نهر النيل (صور)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:28 ص
مارينا بشارة
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ 271،081 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، في يناير 2015، فضلا عن إزالة 884 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونية الجاري.
وجاء ذلك وفق التقرير بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 139 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 189 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 556 إزالة على منافع الصرف.
وفي هذا الصدد، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ 139 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020 شملت إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك 4 إزالات بمحافظة الغربية، وأيضًا 31 إزالة بمحافظة المنوفية، و37 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، و6 إزالات بمحافظة الدقهلية، و9 إزالات بمحافظة المنيا، و30 إزالة بمحافظة أسيوط، و5 إزالات بمحافظة سوهاج، و7 إزالات بمحافظة قنا، و9 إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53527 إزالة.
ومن ناحيته، أفاد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، بأن القطاع أزال 189 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو شملت تنفيذ 8 إزالات بمحافظة الغربية و21 إزالة بمحافظة القليوبية، و52 إزالة بمحافظة المنوفية، و35 إزالة بمحافظة الدقهلية، و7 إزالات بمحافظة الجيزة و55 إزالة بمحافظة سوهاج و6 إزالات بمحافظة أسيوط و5 إزالات بمحافظة قنا، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 140823 إزالة.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".