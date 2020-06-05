البنك المركزي يوفر أماكن علاج للمصرفيين المصابين بكورونا

وافق البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، على المساعدة في توفير أماكن بالمستشفيات للحالات الحرجة والخطيرة للمصابين بفيروس كورونا من المصرفيبن، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الجهاز المصرفي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، على أن محافظ البنك المركزي، وجه بتوفير أقصى درجات المساعدة في حالة وجود حالات إصابات خطيرة بفيروس كورونا من العاملين في القطاع المصرفي، مع عدم إمكانية أو صعوبة توفير أماكن بالمستشفيات للعلاج والعزل، على أن تقوم إدارات البنوك المختصة بالإتصال بالدكتور أشرف بلال بالبنك المركزي أو اللواء هانى عمر وكيل محافظ البنك المركزي للمساعدة فى توفير الاماكن المطلوبة بالمستشفيات.





وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مسئولية الجهاز المصرفى تجاه الزملاء العاملين بالبنوك في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصرنا الحبيبة، متمنيا السلامة والصحة للجميع.