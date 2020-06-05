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هل تصل مصر إلى مرحلة كارثية في مواجهة كورونا.. الصحة تجيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استبعد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن تصل مصر إلى مرحلة كارثية في مواجهة فيروس كورونا، موضحا هذه المرحلة تعني أن المنظومة الصحية فقدت أدواتها وهذا لن يحدث، معلقا: "مصر دولة كبيرة، ولا يمكن أن تصل لهذه المرحلة".

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إلى أننا نشهد حاليا فترة الحظر الشديد في مواجهة أزمة كورونا، معتبرا وصفات العلاج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مهاترات طبية، ويجب الالتزام بالبروتكول الصادر من وزارة الصحة.

وحذر من شراء بعض مصابي كورونا جهاز لتوصيل الدواء عبر الاستنشاق للجهاز التنفسي، موضحا أنه غير مستحب لأصحاب أمراض الحساسية، فضلا على أنه ينشر العدوى للمحيطين ولا يؤثر على المرض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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