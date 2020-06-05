نقابة الفلاحين تكشف حقيقة وجود أزمات في محصول البطاطس

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن عدم وجود أى أزمات فى محصول البطاطس بالأسواق، وأن المخزون الاستراتيجى لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلى لمدة 6 أشهر، مُشيرةا إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.





وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين ، على انخفاض أسعار البطاطس فى السوق المحلى نظرا للوفرة فى الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتى تتمثل فى السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلا عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم فى منع حدوث أى أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق، لضبط أى عمليات احتكار للمحصول أو زيادة فى أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين





إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2020 بمنظومة الزراعة والحاصلات الزراعية نتيجة جهود الدولة والحكومة وباحثي وزارة الزراعة،في هذا القطاع الحيوي والاستراتيحي،الذي تولي له القيادة السياسية إهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة الماضية.









وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزيوت، والمرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة،والمرتبة الأولى في تصنيع التمور،والمرتبة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف؛والمرتبة السادسة عالميا في تصدير البطاطس، مؤكدا إن هناك تكليفات من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية علي أهمية تكثيف اللجان المرورية على الحاصلات البستانية ، وتقديم كافة التوصيات والدعم للمزارعين لزيادة الإنتاج .



