Advertisements

نقابة الفلاحين تكشف حقيقة وجود أزمات في محصول البطاطس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن عدم وجود أى أزمات فى محصول البطاطس بالأسواق،  وأن المخزون الاستراتيجى لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلى لمدة 6 أشهر، مُشيرةا إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين ، على انخفاض أسعار البطاطس فى السوق المحلى نظرا للوفرة فى الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتى تتمثل فى السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلا عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم فى منع حدوث أى أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق، لضبط أى عمليات احتكار للمحصول أو زيادة فى أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2020 بمنظومة الزراعة والحاصلات الزراعية نتيجة جهود الدولة والحكومة وباحثي وزارة الزراعة،في هذا القطاع الحيوي والاستراتيحي،الذي تولي له القيادة السياسية إهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة الماضية.


وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزيوت، والمرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة،والمرتبة الأولى في تصنيع التمور،والمرتبة الثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف؛والمرتبة السادسة عالميا في تصدير البطاطس، مؤكدا إن هناك تكليفات من الإدارة  المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية علي أهمية  تكثيف اللجان المرورية على الحاصلات البستانية ، وتقديم كافة  التوصيات والدعم للمزارعين  لزيادة الإنتاج .

- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

- ارتفاع أعداد المصابين والوفيات
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

- تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محصول البطاطس تصدير البرتقال الفراولة المصرية الفراولة المجمدة الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحدد موعد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان مفاجئ.. فايلر يحسم مصير محمود وحيد في الأهلي

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 22 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الزراعة": صادراتنا لم تتأثر بسبب أزمة كورونا (فيديو)

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

"الزراعة": صدرنا 2.2 مليون طن رغم أزمة كورونا (فيديو)

بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور

نقيب الفلاحين: لا كرامة للقطن المصري في بلده

مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين