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جماعة حقوقية: اختطاف ناشط تايلاندي منفي في كمبوديا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اختطف مسلحون مجهولون ناشطًا سياسيًا تايلانديًا منفي في كمبوديا، حسبما كشف المدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أحدث حلقة في سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة للمعارضين في جنوب شرق آسيا الذين يعيشون في المنفى.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، إن وانشاليارم ساتساكسيت، 37 عامًا، اختطف تحت تهديد السلاح وتم إدخاله في سيارة وهو يسير في شارع أمام شقته في العاصمة بنوم بنه يوم الخميس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال براد آدامز، مدير المجموعة الآسيوية: "إن اختطاف ناشط سياسي تايلاندي بارز في شوارع بنوم بنه يتطلب استجابة فورية من السلطات الكمبودية".

وقال متحدث باسم الشرطة الكمبودية لوكالة "رويترز"، إن السلطات لم تحتجز أو تعتقل الناشط ولا توجد معلومات كافية للشرطة لفتح تحقيق.

فر "وانشاليرم" من تايلاند بعد انقلاب عسكري عام 2014. وقد استدعته السلطات العسكرية قبل مغادرته.

واصل نشاطه السياسي في المنفى وأصدرت السلطات التايلاندية أمر اعتقال له في عام 2018 لانتهاكه قانون الجرائم الحاسوبية من خلال تشغيل صفحة فيسبوك تنتقد الحكومة العسكرية.

يوم الأربعاء فقط، انتقد رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير وسائل الإعلام التايلاندية لعام 2015 نقلاً عن مصدر أمني، كان "وانشاليرم" من بين 29 ناشطًا في المنفى متهمين بانتهاك قانون الملك السامي الذي يجعل من جريمة التشهير بالملكية أو إهانتها أو تهديدها.

يقول ثمانية من الناشطين التايلانديين الذين فروا بعد انقلاب عام 2014 ولجأوا إلى لاوس وكمبوديا وفيتنام قد اختفوا، حسبما يقول زملاؤه وجماعات حقوق الإنسان، مع العثور على بعض القتلى.

كان الهاشتاج #SaveWanchalearm رائجًا على "تويتر" التايلاندي اليوم الجمعة مع أكثر من 400,000 تغريدة، وخطط بعض النشطاء لمظاهرة في وقت لاحق من اليوم.

اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومات في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا وتايلاند وفيتنام، بمساعدة بعضها البعض على عودة العديد من المنشقين وطالبي اللجوء في السنوات الأخيرة.

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