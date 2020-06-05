متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في المكسيك بعد وفاة شخص رهن الاحتجاز

احتج مئات المواطنين المكسيكيين على وحشية الشرطة في ثاني أكبر مدينة في جوادالاخارا، مطالبين بمساءلة السلطات عن وفاة رجل محلي رهن الاحتجلز يُزعم أنه اعتقل بسبب عدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.





وقالت إحدى وسائل الإعلام، إن أحد مصوريها طُرد بعد أن ظن أنه متظاهر، كما أوردت وكالة "رويترز".





ورد حاكم خاليسكو إنريكي ألفارو في رسالة فيديو مساء الخميس، حيث قال: "مع ذلك، كانت القصة مليئة بالكثير من الأكاذيب"، نافيًا، أن الرجل الذي ظهر في الفيديو احتجز لعدم استخدام الكمامة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.





وأضاف "ألفارو"، أن ستة من رجال الشرطة أُصيبوا، أحدهم أُضرمت فيه النيران، مع 22 رجلاً وامرأة من المحتجين المعتقلين. ووعد بإجراء تحقيق وأدان العنف الذي وصفه بأنه "لم يسبق له مثيل".





طلب نائب وزير حقوق الإنسان المكسيكي، ملفات قضايا من السلطات في جاليسكو وباها كاليفورنيا، حيث قد يكون هناك حادث مماثل في فبراير.





نفذت شركة جاليسكو تدابير صارمة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. ارتداء الكمامة إلزامي.





على الرغم من أن الظروف الدقيقة للوفاة في خاليسكو غير معروفة، أظهرت اللقطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي شابًا، تم تحديده على أنه جيوفاني لوبيز، تم اعتقاله من قبل الشرطة في أوائل مايو. يمكن سماع المتفرجين قائلين، إن الشرطة كانت تعتقله لأنه لم يستخدم الكمامة.





وقال البيان، إن "لوبيز"، عامل بناء، توفي في الحجز.





تصاعدت الاحتجاجات في مدن العالم منذ وفاة جورج فلويد ، وهو رجل أسود توفي بعد أن ركع ضابط شرطة أبيض على رقبته في مينيابوليس.



