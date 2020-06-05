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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 5-6-2020.. وفيروس كورونا يرفع سعر الليمون

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:27 ص
سعر الليمون
سعر الليمون

أسعار الخضراوات اليوم 


تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 5-6-2020، ليرتفع سعر الليمون بالأسواق وننشر فيما يلى أسعار الخضراوات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم:

وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،أن أسعار الليمون شهدت قفزة كبيرة بقيمة 15جنيه للكيلو في الأسواق، ليرتفع من 15 لـ30 جنيه، في أكبر زيادة له منذ سنوات، بسبب فيروس كورونا وتكالب والمواطنين على شراء الليمون للوقاية من الإصابة بالفيروس الذى انتشر مؤخرا في كل محافظات مصر.


وأرجع النقيب العام للفلاحين،محمد عبدالستار، أسباب رفع أسعار الليمون،إلى زيادة تصديره، والإقبال الكبير للشراء من المواطنين، فضلا على تخزينه، وعمليات التخليل،لافتا إن زيادة التصدير أثرت بشكل كبير على المتاح فى السوق المحلي، وتراجع الإنتاج نتيجة عاصفة التنين، ما أثر على الثمار، وبالتالي الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأشار نقيب عام الفلاحين،في تصريحات له اليوم،الي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت، ووصول كيلو الليمون إلى أكثر من 30 جنيها، يعود إلى فيروس كورونا، والإقبال الشديد على الشراء من المواطنين،لافتا أن مصر تنتج ما لايقل عن 40 ألف فدان ليمون، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أن معظم الزراعات في محافظة الشرقية، حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.


من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،على توافر كل الأصناف من الخضر والفاكهة، مع تراجع أسعار الفاصوليا والكوسة والطماطم والبصل والملوخية والبطاطس والباذنجان والفلفل، واستقرار باقى الأصناف، موضحا أن إغلاق المطاعم والفنادق ومحلات الكشرى، أدت إلى وفرة المعروض.

وأوضح أمين عام الفلاحين،انه لا غني عن تناول الليمون خلال تلك الأيام العصيبة التى نمر بها، نتجية انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الليمون منقى للدم وشرب الليمون الطازج يساعد الجسم على التخلص من سمومه،خصوصا أن ثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، ويقوي جهاز المناعة بجسم الإنسان،وشرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غنى بالبوتاسيوم،وهو أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف،ومع نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا يُشرب عصيره الطازج حيث يخفف من الأعراض وكذلك يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ارتفعت لمليوني و770 ألف طن منذ بداية التصدير ويتوقع زيادة صادرات مصر خلال 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كورونا.


وأضاف " العطار"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الموالح في المركز الأول والبطاطس في المركز الثاني، واحتل البصل المركز الثالث، استطاعت مصر فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم المنافسة من إسبانيا، ما نزال فى المركز الأول في تصدير الموالح، ونصدر 1.8 مليون طن في السنة

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 30 جنيها، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.

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