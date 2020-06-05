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زيدان يحسم قراره بشأن ضم بول بوجبا في الميركاتو الصيفي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، تدعيم صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

زيدان يبلغ وكيل بول بوجبا بقراره

تحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الخميس عن اجتماع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان مؤخراً مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، لمناقشة إمكانية نقل اللاعب إلى البرنابيو.

وذكرت شبكة " Le 10 Sport " الفرنسية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أبلغ رايولا، بأنه لايزال مهتماً بالتوقيع مع موكله هذا الصيف.

ولا يريد زيدان تفويت فرصة التوقيع مع بول بوجبا صاحب الـ27 عاماً مرة أخرى، وذلك بعد أن فشل المدرب في إقناع الرئيس فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع اللاعب في صيف 2019.

عودة الدوري الاسباني

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني قد أعلن استئناف منافسات الليجا في موعد 11 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ما لم تحدث أي انتكاسات جديدة بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد.

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