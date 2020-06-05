Advertisements

الزمالك يُجيب.. هل ينضم حمزة المثلوثي في الصيف ؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع حمزة المثلوثي مدافع فريق الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الصيفي. 

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع فريق الصفاقسي التونسي في نهاية الموسم الجاري، ويسعى الزمالك لضمه بشكل مجاني. 

وأشار مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي لم يطلب ضم حمزة المثلوثي ولا يريد ضم مدافع جديد.

وأكد هذا المصدر أن كارتيرون أيضا لم يطلب ضم حارس مرمى في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث يملك الفريق اربع حراس مرمى (محمد صبحي - محمد ابوجبل - محمود جنش - محمد عواد). 

ويسعى الزمالك لبيع محمد عواد أو خروجه على سبيل الإعارة في الصيف بالدوري السعودي للمحترفين.

أخبار تهمك

ماجي بو غصن تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب!

منذ أقل من ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 10 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 11 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 13 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين