الزمالك يُجيب.. هل ينضم حمزة المثلوثي في الصيف ؟

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع حمزة المثلوثي مدافع فريق الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الصيفي.





وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع فريق الصفاقسي التونسي في نهاية الموسم الجاري، ويسعى الزمالك لضمه بشكل مجاني.





وأشار مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي لم يطلب ضم حمزة المثلوثي ولا يريد ضم مدافع جديد.





وأكد هذا المصدر أن كارتيرون أيضا لم يطلب ضم حارس مرمى في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث يملك الفريق اربع حراس مرمى (محمد صبحي - محمد ابوجبل - محمود جنش - محمد عواد).



