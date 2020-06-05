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صلاح عبد الله يومه يبدأ يومه بأبيات من الشعر عبر "تويتر"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره بصورة جديدة له وكتب عليها بعض أبيات الشعر الخاصة به، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدشينات القصيرة "تويتر".

وظهر "عبدالله" بالصورة وهو جالس وعلق على الصورة قائلاُ:" طبطب على قلبك وصبح عليه، وقوله إصحى الصبح شقشق، والأمل غرد وزقزق، إبتسم يمكن نحقق، ضحكة في آخر النهار، جمعة مباركة عليكم".

وفي سياق منفصل، شارك الفنان صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماشي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شبكة قنوات "أم بي سي مصر".

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، صلاح عبدالله، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.
صلاح عبد الله يومه يبدأ يومه بأبيات من الشعر عبر "تويتر"
صلاح عبد الله يومه يبدأ يومه بأبيات من الشعر عبر "تويتر"

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صلاح عبدالله اعمال صلاح عبدالله اتنين في الصندوق

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