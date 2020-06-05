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إنجي علاء توجه رساله لأشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:09 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت المؤلفة إنجي علاء، على توجيه رسالة لنقيب الفنانين الفنان أشرف زكي والدعاء له، وذلك بعد اجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

قائلةُ: "ألف سلامة على دكتور أشرف زكي.. ربنا يقومه بالسلامة.. دعواتكم لدكتور أشرف ربنا يشفيه ويعافيه".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.

وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.
إنجي علاء توجه رساله لأشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية
إنجي علاء توجه رساله لأشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية

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