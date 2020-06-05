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محمد مهران عن أشرف زكي: "أبويا الثاني ووقف جنبي من بداية دراستي لحد دلوقتي"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

توجه الفنان محمد مهران برسالة من القلب لنقيب الممثلين د.أشرف زكي وذلك بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وعلق مهران عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: دكتور اشرف ذكى ابويا التاني و وقف معايا فى مواقف كتير من اول دراستى في المعهد لحد انهارده.

وأضاف: مافيش حد كان فى موقف صعب ممثل كبير او صغير غير و اول تفكير بييجي في باله اكلم دكتور اشرف و بيرد و موجود في اي وقت , و الكلام اقل من انه يوصف هو قد ايه وقف في ضهر ناس كتير، ربنا يشفيك و يقومك بالسلامه من العمليه اللي انت عملتها ارجوكم ادعوله يقوم بالسلامه.

يذكر أن محمد مهران مازال يحصد نجاحات كبيرة بمشاركته في الماراثون الرمضاني الفائت من خلال مسلسل البرنس وهو من بطولة النجم محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وكوكبة أخرى من النجوم.


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