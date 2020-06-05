باسم مغنية لـ"الفجر الفني: سعيد بردود أفعال الجمهور على مشاركتي في "سكر زيادة".. وهذه تفاصيل التحضير لـ "سر2"

Advertisements



أعرب الفنان اللبناني باسم مغنية، عن سعادته بردود فعل الجمهور على مشاركته في حلقات المسلسل الرمضاني "سكر زيادة" مع النجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب.



وقال باسم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن تفاعل الجمهور كان رائعًا وأنه كان من المفترض أن يظهر في حلقة واحدة من المسلسل ولكن بسبب طول القصة الخاصة به، فظهر خلال 3 حلقات وهي ال 28 وال 29 والثلاثون.



وأضاف باسم أن التجربة كانت مميزة ولاسيما وأنها مع كبار النجمات وهن رائدات الفن في مصر وسعيد جدًا بالمشاركة معهن.



وعن التحضيرات للجزء الثاني من المسلسل اللبناني سر، كشف باسم مغنية قائلًا: الجزء الثاني من سر سنقدمه في حال لم يطرأ جديد من حيث التطورات السياسية والاقتصادية في بيروت وتتم كتابته حاليًا، وقد اتخذت الشركة المنتجة للأستاذ سامح مجدي ونهلة زيدان، قرارًا باستكمال العمل وتقديم موسم ثاني منه.



جدير بالذكر أن باسم مغنية حقق نجاحًا كبيرًا بشخصية المحقق جاد حرب والذي قدمها في الجزء الأول من المسلسل اللبناني سر، وتشاركه البطولة الفنانة داليدا خليل والفنان القدير بسام كوسا والفنان اللبناني وسام حنا ومن إخراج مروان بركات.



