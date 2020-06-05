السرعة سر مصرع وإصابة 4 شباب في حادث بـ"وصلة دهشور"

"العربية بقت خردة".. هكذا تحولت سيارة المتوفين في الحادث المروع الذي شهده طريق وصلة دهشور مساء أمس الخميس، وأودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخر، جرى نقله إلى المستشفي بواسطة سيارة الإسعاف.





المعاينة الأولية كشفت أنه حال سير سيارة ملاكي، يستقلها أربعة شباب في مقتبل العمر، بسرعة جنونية بمدخل 4 الخاص بمدينة الشيخ زايد، اصطدم قائدها بـ"عمود كهرباء"، ما نتج عنه انشطار السيارة إلى نصفين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة رابعهما.





كانت كثافات مرورية قد ظهرت على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، مساء أمس الخميس أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





وتلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد.





ورفعت أوناش الإدارة العامة للمرور حطام الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية على الطريق، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





كشف كواليس مقتل شاب عشريني في الجيزة

في سياق آخر، كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المتهم بقتل صديقه العشريني العمر، وإلقاء جثته من منزله، بمنطقة الجيزة، هرب إلى محافظة القاهرة، بعد تنفيذ جريمته، وتمكنت القوات من القبض عليه، لدي التوصل إلى مكان هروبه.





وأضافت التحريات إلى أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عثروا على المجني عليه، مقيد، ومغطي وجهه، ومصاب بطعنات متفرقة بجسده، إحداهم بمنطقة حساسة.





بداية الواقعة تعود إلى حوالي شهر مضى، عندما وقعت مشاجرة بين "رامي" (عامل)، وزوجته، انتهت بتركها منزل الزوجية، وطوال هذه المدة كان يمكث بشقته في أحد العقارات، بمنطقة الجيزة، ويتردد عليه صديقه "سيد"، سائق "توك توك"، عشريني العمر، لرعايته، وتوفير متطلباته، رغم إصابته بـإعاقة في قدمه.





يوم الجريمة توجه سائق الـ"توك توك" العشريني العمر، إلى منزل صديقه لزيارته كعادته، لكنه لم يعلم أنها ستكون زيارته الأخيرة، وحال تواجد "سيد" بمنزل "رامي" وقعت بينهما مشادة كلامية ليتهم العامل صديقه، بأنه "بيعمله سحر عشان يبوظ له حياته"، ليرد صديقه: "عيب يا رامي اللي بتقوله ده"، واشتد الشجار بينهما ليكتم العامل أنفاس صديقه، ويخنقه مستغلا إعاقته، ثم يسدد طعنات متفرقة بجسمه إحداهم بمنطقة حساسة، ثم يلقي بعدها الجثة من منزله.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مصاب بطعنات متفرقة بجسده، وملقاه بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب الجيزة، وتبين أن صديقه وراء قتله وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر، بنطاق القسم.





انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال.





وبدوره شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، وتمكنت القوات من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة.



