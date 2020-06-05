نجلاء بدر بصحبة أحمد رزق وشريف منير وتعلق: "بحبهم قوي"









وعلقت على الصورة قائلة: "الصورة دي انا بحبها قوي علشان بحبهم قوي".



على جانب آخر شاركت الفنانة نجلاء، بدر خلال الماراثون الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" أيضًا التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع في حب ياسر جلال، طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من "عزمي" فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير.



يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى السابق، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.



شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت "بدر" بالصورة بصحبة الفنان أحمد رزق والفنان شريف منير أثناء تصوير حلقتها ببرنامج "أنا وبنتي".