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عمر السعيد لـ"الفجر الفني": تمنيت المشاركة في "الاختيار".. وهذه تفاصيل شخصيتي في "ليه لأ"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

ممثل شاب استطاع أن يثبت موهبته في عالم الفن، وقدم عدة أدوار مميزة منها مشاركته في فيلم "واحد صفر، سكر مر، تيتة رهيبة"، ومسلسل"لعبة إبليس، البيوت أسرار"، يشارك حالياً في مسلسل "لية لا" مع النجمة أمينة خليل.

أجرى "الفجر الفني" حواراً مع الفنان الشاب عمر السعيد، ليحدثنا عن تجربته فى مسلسل "لية لأ"، تفاصيل شخصيته في العمل، وأمور أخرى خاصة به.

وإلى نص الحوار..

نهنئك على مشاركتك في مسلسل"ليه لأ" ..كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟
سعدت جداً بهذه التجربة، فالمسلسل به قصص مختلفة ويناقش قضايا كثيرة وهذا مادفعنى للمشاركة فيه، كما وجود مؤلفة مثل مريم نعوم ومخرجة مثل مها أبو عوف، شرف لأي ممثل العمل معاهم، فهما إضافة لكل ممثل، وهما من رشحونى للمشاركة في المسلسل، وعلى الفور وافقت على الدور لوجودهم في هذا العمل.


تفاصيل شخصيتك في مسلسل "ليه لأ"؟
أجسد شخصية "أحمد" وهو شخص متزوج من شقيقة "أمينة خليل"، وحماته الفنانة ليلى صدقى، وتوجد له قصة خاصة بعيدة عن قصة أمينة خليل، وهذه ميزة المسلسل به قصص مختلفة، فسوف نشاهد قصة بين زوج يجبر زوجته على ارتداء الحجاب، وزوج آخر يخون زوجته وغيرها من القصص الواقعية.


كيف كانت كواليس العمل مع أمينة خليل؟
سعدت جداً بالعمل مع أمينة خليل فهى صديقتى من أيام دراستنا في المعهد، وهى شخصية جميلة ومجتهدة، رغم قلة مشاهدنا في المسلسل ولكن أنا اعرفها جيداً بحكم صداقتنا، فالكواليس كانت لطيفة وممتعة.


ما تعليقك على عرض المسلسل على منصات إلكترونية؟
أري أن هذا هو المستقبل، وأنا سعيد جدا بهذه التجربة فالعالم كله حالياً يستخدم المنصات الإلكترونية، وخلال سنوات قادمة سيكون هذا الشيء متداول وليس غريب.


هل ترى من الأفضل كان يعرض المسلسل في السباق الرمضاني؟
لا ليس من الأفضل، فرمضان يتميز بكثرة الأعمال فيه، وهناك عدة مسلسلات تظلم في رمضان رغم إنها أعمال مميزة، كما إن هذه أول بطولة لأمينة خليل، لذلك هذا وقت مناسب لعرض المسلسل.


هل هناك جديد تستعد له خلال الفترة المقبلة؟
سوف أواصل تصوير مشاهدي في مسلسل "أسود فاتح"، مع هيفاء وهبى، وأظهر في هذا الدور كضيف شرف، كما في مرحلة القراءة لعمل جديد ولكن لا يمكن الإفصاح عن التفاصيل حالياً.


قدمت عدة أدوار ..ما الدور المقرب إلى قلبك؟
أحب دور "شامى أبو جازيه" في مسلسل "الطبال"، كما أحب دور "نصر الديك" في مسلسل "البيوت أسرار".


من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى العمل معه؟
كنت أتمنى العمل مع الفنان فريد شوقي، فهو بالنسبة لي القدوة، كما كنت أتمنى الوقوف أمام الفنانة فاتن حمامة، هند رستم.


ما الدور الذي تتمنى أن تقوم به الفترة المقبلة؟
أنا أتمنى أن أقدم عمل حربى، فكانت من أمنياتي المشاركة في مسلسل "الاختيار".


في نهاية حديثنا..ما معايير اختيارك للدور المقدم لك؟
أهم شيء كتاب العمل ثم المخرج ثم شركة الإنتاج ثم الدور الذي سوف العبه، وبهذا الترتيب لأن وجود مؤلف ومخرج وشركة إنتاج قوية سوف نقدم شيء جيد، بعكس أن يكون الدور جيد ولكن المخرج ضعيف أو شركة الإنتاج ضعيفة لا تستطيع إنتاج العمل بشكل جيد.







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