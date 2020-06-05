قبل عودة البريميرليج.. كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول

يستعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ليفربول، للاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توقف دام لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





ومن المقرر أن تعود منافسات البريميرليج، يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، بإقامة بمبارتين مؤجلتين، وهم شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، زومانشستر سيتى ضد أرسنال، على أن تنطلق الجولة الـ30 يوم 19 يونيو المُقبل.





ويحتاج كلوب للفوز في مبارتين فقط بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، لضمان التتويج بلقب البطولة، الذي غاب عن خزينة الريدز لـ30 عاما.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أرقام كلوب مع ليفربول هذا الموسم:-





قاد كلوب فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، في 29 لقاء، فاز في 27 مباراة، وتعادل في واحدة، وهزم في الأخرى، فيما أحرز الريدز 66 هدفاً، وسكنت شباكه 21 هدفاً.





ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتى، صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.





وقاد كلوب فريق ليفربول لحصد لقب كأس العالم للأندية، بعدما لعب مبارتين، وفاز بهما، مسجلا 3 أهداف، فيما استقبل هدفاً.





وخاض الفريق تحت قيادة يورجن كلوب، 8 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز في 4 مباريات، فيما تعادل في لقاء، فيما خسر 3 مواجهات، وسجل الفريق 15 هدفاً، استقبلت شباكه 12 هدف، قبل أن يودع المسابقة على يد أتليتكو مدريد، في دور ثمن النهائي.





وودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في دور ثمن النهائي؛ بعدما تلقى هزيمة ساحقة أمام فريق استون فيلا، بخمسة أهداف دون رد.



