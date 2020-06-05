نيللي محمود تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس فيلم "الكوخ المحترق" لأشرف عبد الباقي





تنتظر الفنانة نيللي محمود، عرض فيلمها الجيد "الجوخ المحترق" للفنان أشرف عبد الباقي ومجموعة من الأطفال الشباب الذي وقع عليهم الاختيار من الفنان أشرف عبد الباقي ومخرج العمل من الأدويشن.وقالت في تصريح لـ"الفجر الفني" بأنها تجسد دور خادمة في القصر التي تدور أحداث الفيلم داخله، وتعد من ضمن الأشخاص التي يقع عليها دوائر الاتهام، مشيرة الى أن تم ترشيحها من جانب الفنان أشرف عبدالباقي ولم تكن المرة الأولى للعمل سويا وأتنمى تكريره كثيراُ.ولفتت الانتباه الى أن قصة الفيلم تدور في إطار تشويقي حول حرق الجوخ وبدأ المحقق ويجسده الفنان أشرف عبدالباقي في التحقيق في اللغز ووضع دوائر الاتهامات حول الـ 5 أطفال ولكن كل طفل له دافع في حرقه، قائلة: "أنا انجذبت للحوار وقرأت الفيلم كله عشان أعرف مين الذي تسبب في حرقه".وعن كواليس التصوير قالت بأن تم تصوير الفيلم في طقس بارد جداُ، بالرغم من التصوير بملابس خفيفة، وتحمل الاطفال صعوبة الطقس لحبهم في التمثيل.وأشارت بأن الفنان أشرف عبدالباقي حول القصة من مسلسل الى فيلم في اللحظات الأخيرة، ومن بطولة محمد حسن، أميرة حافظ، محمد عصام، نيره، مصطفى سعيد، أحمد الطماني، على، والأطفال للي، على، مناد، معاذ.واضافت بان "عبدالباقي" يتعامل مع الاطفال بكل حب واهتمام ويجلس معهم ويجاوب على أسلتهم البسيطة حتى يكسر حاجز الخوف والرهبة بينهم.