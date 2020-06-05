صور زوجته "لايف" أثناء ممارسة الجنس.. مصدر يكشف مفاجآت عن الواقعة

"الواقعة قديمة وانتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك".. هكذا علق مصدر أمني مسؤؤل على مقطع الفيديو المتداول على الـ"فيسبوك"، وظهر فيه رجل يصور زوجته "بث مباشر" خلال ممارستها الرذيلة مع آخر، ويطلب منها عقب ذلك تحية الجمهور.





وأضاف المصدر في تصريحات إلى الفجر، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة مفادها قيام شبكة شواذ يقودها شخص شهرته "مزاجو"، بعرض زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتصويرهما حال ممارستهما الجنس، عبر "بث مباشر".





وأكد المصدر، أن ضباط مباحث الآداب بالجيزة، أعدوا مأمورية وتمكنوا من القبض عليهم، قبل شهر رمضان المبارك، بـ"غرب محافظة الجيزة"، مشيرا إلى أن الواقعة قديمة لكنها انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، يتضمن قيام رجل بعرض زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، ثم يقوم بتصويرها، وهي في أحضان راغب الزبون، حال ممارسته الرذيلة، معها، وفور انتهائهما من علاقتهما، طلب الزوج من زوجته، أن تحيي جمهورها.





سرعان ما انتشر مقطع الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وسط غضب متداوليه.





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"اختلفا على ثمن علبة السجائر".. هذا ما كشفته تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، حول واقعة العثور على شاب مصاب بجرح بـ"الرقبة" ملقى بجوار شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، حيث تبين أنه وقعت مشاجرة بين الشاب المصاب وبين بائع شاي حال تواجده بإحدي قطارات الصعيد، واشتد الشجار بينهما بسبب طلب شراء المصاب "علبة سجائر "بـ" 20 جنيها، وثمنها " 25 جنيها".





وبينت التحريات أن بائع الشاي تعدي على الشاب بسلاح أبيض "مطواه"، مما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه من القطار، وسقط بالقرب من شريط السكة الحديد، وعثر عليه أهالي المدينة، مصاب بجرح بالرقبة.





وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب مصاب بطعنة بالرقبة، ملقى بالقرب من شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شاب مصاب، بطعنة بالرقبة، بالقرب من شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وعُثر على الشاب مصاب بجرح سطحي بالرقبة، وجري نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.



