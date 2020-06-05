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مفاجأة.. تشيلسي يخطف تيمو فيرنر من ليفربول

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي بعمل مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن اتفق مبدئيا مع الاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.

وذكرت تقارير انجليزية اليوم ‏انه لم يتم حسم شي بعد ولم يوقع اللاعب حتى الآن ، لكن تشيلسي أحرز تقدما كبيرا في الصفقة ظهر اليوم بعد ان اكد فيرنر و وكلائه لتشيلسي أنهم مستعدين للموافقة على الشروط الشخصية في العقد المُقدم حتى يونيو 2025 إذا لم يقم ليفربول باتخاذ خطوة نحو اللاعب و حتى الآن ليفربول لم يقوم بأي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو النادي فإن فيرنر سيوافق على عرض تشيلسي.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن ‏فيرنر سيكون سعيد بالانضمام لتشيلسي والقرار النهائي سيتم اتخاذه الاسبوع القادم الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدر قيمته بـ49 مليون باوند ستنتهي صلاحيته يوم 15 يونيو ، و تشيلسي أصبح الأقرب للحصول على توقيع اللاعب.

‏وكشفت تقارير صحفية أخري أن تيمو فيرنر حصل على عرض من تشيلسي الإنجليزي اليوم براتب 200 ألف باوند اسبوعيا ، و قيمة الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني.

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