الجمهور يستعين بصورة لتامر حسني من 16 عاما: زمان كنت آخر واحد فيها ودلوقتي القائد





وخلفه هؤلاء النجوم.



وعلقوا على الصورتين،:"2004 في الخلفية وراء عمالقة الفن المصري وقتها، شاب مصري لسه في بداية مشواره الفني مبقالهوش سنة بيحاول يطلع في الصورة.. 2019 الشاب ده هو تامر حسني، وذكر الاسم فقط يغني عن الحاجة لكتابة حجم نجاحاته، و"في الخلفية" المغني العالمي لويس فونسي، المغنية العالمية آفريل لافين".



تامر حسني الشاب المصري البسيط اللي قرر ميستسلمش بدء من تحت الصفر ونجح وحقق حلمه تستحق شكرًا على انك علمتنا ازاى نحترم الحلم والهدف والطموح.شكرًا تامر حسني.











نشر رواد السوشيال ميديا، صورة من 16 عامًا تجمع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الهضبة عمرو دياب، والنجم هشام عباس، والفنان مصطفى قمر، وهم متصدرين الصورة، بينما ظهر في نفس الصورة نجم الجيل تامر حسني، خلف هؤلاء النجوم، ليؤكدوا على أنه لم يصل لنجاحه هذا إلا بعد سلسلة طويلة من التعب والمعاناه.واستعان الجمهور أيضًا بصورة آخرى لعام 2019 تجمع النجم تامر حسني، بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة أصالة نصري إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونسي، ولكن هذه المرة وهو متصدر الصورة