خالد الجندي يفجر مفاجأة عن غشاء البكارة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة لدى الإناث.





وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن البكارة المقصود بها عدم السبق لها الزواج، مؤكدًا أن ما يثار عن فض غشاء البكارة فى ليلة الزفاف ليس إلا فلكلور جاء عن جهل وعدم علم، فإذا كان للبكورة غشاء، فان للشرف علامة، والله ستير كيف من يستر الناس يضع علامة للشرف.









وأضاف متسائلًا: "هل رتب الشرع أحكامًا لغشاء البكارة؟"، موضحًا أنه لم يحدث، وأن مسألة غشاء البكارة غير صحيحة، متابعًا: "الناس اتدبسوا فى مفاهيم خاطئة زى غشاء البكارة وبنات كتير ماتت بسببها والجهل هو من صنع هذه المعلومة وبالتالي في الأوساط الجاهلة لديهم عادات التباهى بالدماء التي تسال بسبب ما أثير خطأ عن غشاء بكارة، فطبيا هناك 6 انواع منهم نوعين لا يتم فضهم، حسب الاطباء فبالتالى، وجوده لا يدل على طهر، أو عدم وجوده يدل فجر".



