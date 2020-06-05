تقرير انجليزي.. مانشستر يونايتد هم الأبطال الحقيقين فى انجلترا خلال فترة الحجر الصحي

اشادة صحيفة ديلي ميل الإنجليزية الشهيرة بإدارة ولاعبي نادي مانسشتر يونايتد ووصفتهم بأنهم الأبطال الحقيقين خلال فترة الحجر الصحي.





وقالت الديلي ميل في تقريرها:"مانشستر يونايتد هم الابطال الحقيقين في فترة الحجر حيث دفعوا رواتب لموظفين الفريق وشجعوهم على التطوع وتوزيع الوجبات وتم منح العوائل والاطفال بالإضافة إلى أن لاعبين الفريق الإنجليزي لم يخالفوا قوانين الحجر خلال الشهرين الماضيين".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" وساهم راشفورد مهاجم النادي الإنجليزي في جمع مبلغ قدره 20 مليون باوند لجمع الوجبات للاطفال والغى قيمة ما تبقى من الإعارات بالنسبة للاندية الصغيرة التي ضمت اللاعبين من الفريق وقام ماجواير مدافع النادي بشراء وتوصيل الوجبات لكبار السن في مدينته شيفيلد كما انه شارك في حملة دعم الجهاز الطبي في بريطانيا وتم تخصيص مواقف ملعب اولدترافورد بمدينة مانشستر لتكون مراكز لفحص كورونا".



