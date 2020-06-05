Advertisements

تقرير انجليزي.. مانشستر يونايتد هم الأبطال الحقيقين فى انجلترا خلال فترة الحجر الصحي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
اشادة صحيفة ديلي ميل الإنجليزية الشهيرة بإدارة ولاعبي نادي مانسشتر يونايتد ووصفتهم بأنهم الأبطال الحقيقين خلال فترة الحجر الصحي.

وقالت الديلي ميل في تقريرها:"مانشستر يونايتد هم الابطال الحقيقين في فترة الحجر حيث دفعوا رواتب لموظفين الفريق وشجعوهم على التطوع وتوزيع الوجبات وتم منح العوائل والاطفال بالإضافة إلى أن لاعبين الفريق الإنجليزي لم يخالفوا قوانين الحجر خلال الشهرين الماضيين".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" وساهم راشفورد مهاجم النادي الإنجليزي في جمع مبلغ قدره 20 مليون باوند لجمع الوجبات للاطفال والغى قيمة ما تبقى من الإعارات بالنسبة للاندية الصغيرة التي ضمت اللاعبين من الفريق وقام ماجواير مدافع النادي بشراء وتوصيل الوجبات لكبار السن في مدينته شيفيلد كما انه شارك في حملة دعم الجهاز الطبي في بريطانيا وتم تخصيص مواقف ملعب اولدترافورد بمدينة مانشستر لتكون مراكز لفحص كورونا".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"‏ تم منح عدد من الكادر الطبي من مستلزمات خاصة وهدايا وإعداد 60 الف وجبة في مطابخ اولدترافورد للكادر الطبي في مانشستر وسالفورد مع تعويض الجمهور الذي كان سيحضر مباراة الفريق في يوروباليج امام لاسك لينز والتي لُعبت بدون جمهور بمبلغ إجمالي 245,000 جنيه إسترليني".

أخبار تهمك

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ

منذ ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ أقل من ساعة

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين