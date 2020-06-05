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اللعبة يتفوق على 100 وش في استفتاء الفجر اليوم كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدر مسلسل "اللعبة" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد27253 صوتًا، بنسبة ما يعادل22,1%، يليه مسلسل "بـ100 وش".




ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
مسلسل "اللعبة"
مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.




أبطال مسلسل "اللعبة"
بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

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