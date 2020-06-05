آيتن عامر عن وفاة صديقها الملحن أشرف سالم""خبر محزن وكئيب"

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أعربت الفنانة أيتن عامر، عن حزنها الشديد لوفاة صديقها الملحن أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قامت "عامر" بنشر صورة له وعلقت عليها قائلة:" اشرف سالم الملحن فى ذمة الله، خبر محزن وكئيب، ارجوكوا ادعو له، لا اله الا الله كنّا لسه بنتكلم من كام يوم، سبحان من له الدوام".



وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.



يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.

