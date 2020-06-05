النتائج مبشرة.. "الصحة" تكشف عن علاج جديدة للحالات شديدة الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضوة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: إن الوزارة بدأت بتطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة الإصابة، والنتائج مبشرة للغاية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة "الأولى" المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تعافوا عن طريق التبرع بالدم، وإعطائها للحالات شديدة الإصابة، حيث أثبتت التجربة نجاحها.

ووجهت الدعوة للمتعافين من مرض كورونا التبرع ببلازما الدم، عبر بنك الدم المركزي، حيث يتم الاتصال بالمتعافي للاتفاق معه وعمل اختبارات والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى، ويتم أخذ التبرع ولا تأخذ وقت وغير متعبة.

خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



