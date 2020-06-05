وكيل البرلمان يكشف مفاجأة بشأن سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النواب

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن إصابات النواب بفيروس كورونا ارتفعت بعد العيد مباشرة، وهذا يرجع إلى التحام النواب بالجماهير في المناسبات المختلفة، وهذا ليس غريبًا على النواب.





وتابع "وهدان"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا يصل لسبعة نواب، خلافًا لبعض العاملين في البرلمان.





وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن البعض يطالب بتعليق جلسات البرلمان لحين انتهاء أزمة كورونا، ولكن هذا يعتبر هروبا من المعركة، لأن هذا من شأنه تعطيل الكثير من التشريعات والقرارات الهامة للمواطنين.





خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



