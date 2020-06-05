عاجل| شاهد.. أول صورة تجمع شيرين وحسام حبيب بأحمد سعد عقب شائعة انفصالهما





نشر المطرب أحمد سعد، منذ قليل عبر حسابه بفيسبوك صورة جديدة تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مع وزوجها حسام حبيب، لينفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا وتفيد اشتعال خناقة كبيرة بين شيرين وبين وزوجها حسام حبيب، بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، وصلت إلى التراشق بالألفاظ، مما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.كما كتبت شيرين: منذ قليل عبر حسابها الشخصي"بتويتر" "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".ومن جانب حسام حبيب، قال عبر حسابه الشخصي "بتويتر": "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".وقال محمد، شقيق شيرين، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا أعلم من وراء هذه الشائعات".واستكمل قائلًا: "حسبي الله ونعمة الوكيل في كل مفترى، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، مؤكدًا على استقرار علاقة شيرين بجوزها حسام، وأنه لايوجد أي خلافات بينهما".واستطرد محمد،:قائلًا: "الحاجة الوحيدة الصحيحة الذي تم تداولها منذ الساعات الماضية هي أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".واختتم حديثه قائلًا: "الحمد لله شيرين زي الفل مع جوزها وبناتها في البيت، مشددا على ضرورة تحري الصدق قبل انتشار الأخبار".