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عاجل- العين الإماراتي يكشف رغبته في ضم معلول وفايلر وباهر المحمدي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة العين الإماراتي لإدارة كرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن دخول النادي الإماراتي في مفاوضات للتعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، ورينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

وقال العويس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"علاقتنا قوية مع النادي الأهلي، ولم ندخل في مفاوضات مع المدرب السويسري رينيه فايلر".

وتابع :"هو مدرب مميز للغاية وحقق نتائج جيدة للغاية مع النادي ا؟لأهلي، ومبادئنا وأخلاقنا لا تسمح بالتفاوض معه وهو يرتبط بعقد مع الأهلي".

وزاد :"لدينا مدرب مميز للغاية ويحقق نتائج مميزة مع الفريق، وليس من المنطقي أن نقوم بتغييره".

وواصل :"علي معلول أي نادي يتمنى ضمه ولكن نحن لم نتحدث للغاية معه للتعاقد معه".

وأكمل :"لم نقدم أي عرض للنادي الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي، وما يتردد كلام عار تمامًا من الصحة، وهو كلام جرايد".

وأكمل حديثه :"نبحث عن التعاقد مع لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن".

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