عاجل- العين الإماراتي يكشف رغبته في ضم معلول وفايلر وباهر المحمدي

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عاجل- العين الإماراتي يكشف رغبته في ضم معلول وفايلر وباهر المحمدي
الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:04 ص
علي نبوي
كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة العين الإماراتي لإدارة كرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن دخول النادي الإماراتي في مفاوضات للتعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، ورينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.
وقال العويس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"علاقتنا قوية مع النادي الأهلي، ولم ندخل في مفاوضات مع المدرب السويسري رينيه فايلر".
وتابع :"هو مدرب مميز للغاية وحقق نتائج جيدة للغاية مع النادي ا؟لأهلي، ومبادئنا وأخلاقنا لا تسمح بالتفاوض معه وهو يرتبط بعقد مع الأهلي".
وزاد :"لدينا مدرب مميز للغاية ويحقق نتائج مميزة مع الفريق، وليس من المنطقي أن نقوم بتغييره".
وواصل :"علي معلول أي نادي يتمنى ضمه ولكن نحن لم نتحدث للغاية معه للتعاقد معه".
وأكمل :"لم نقدم أي عرض للنادي الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي، وما يتردد كلام عار تمامًا من الصحة، وهو كلام جرايد".
وأكمل حديثه :"نبحث عن التعاقد مع لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن".