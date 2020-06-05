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سميرة سعيد تنعي وفاة الملحن أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

اعربت الفنانة سميرة سعيد عن حزنها الشديد لوفاة الملحن أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"

حيث نشرت "سعيد" صورة له وعلقت عليها قائلة:" صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري اشرف سالم، رحيله آخر توقعاتي، أنا حزين، الله يرحمه".

يذكر أن الملحن أشرف سالم قد تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، ايهاب توفيق، جنات.

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وفاة الملحن أشرف سالم سميرة سعيد أشرف سالم

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