عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

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أوضح الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة في القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



وتابع كلامه في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها، ويعود لمنزله خلال الـ 48 ساعة القادمين، وسيعاود نشاطه في العمل مرة أخرى خلال الأيام القادمة.



ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.



وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آنذاك وأسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

