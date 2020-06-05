شاهد.. إليسا تغني للراحلة وردة "وحشتوني" في حفلها الغنائي (فيديو)



وقدمت إليسا، أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، كما غنت لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.





وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC".



برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".





أنهت الفنانة إليسا، حفلها الغنائي منذ قليل والذي بُث عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني.