Advertisements

شاهد.. إليسا تغني للراحلة وردة "وحشتوني" في حفلها الغنائي (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

أنهت الفنانة إليسا، حفلها الغنائي منذ قليل والذي بُث عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني.

وقدمت إليسا، أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، كما غنت لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.


وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC".

برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

أخبار تهمك

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 13 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 7 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين