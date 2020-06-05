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أحمد الكأس: مع عوده النشاط الرياضي في ظل وجود إجراءات احترازيه لسلامه الجميع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع

أكد أحمد الكاس لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، و المدير الفني الحالي لفريق ابو قير للاسمده ، على أهميه رجوع النشاط الرياضي وعوده الحياه الرياضية ولكن في ظل إجراءات احترازيه لسلامه الجميع.

وأكد الكاس لـ "الفجر الرياضي" أن توقف النشاط الرياضي أضر بالعالم كله وكل أنديه العالم تكبدت خسائر فادحه في ظل التوقف، بسبب جراء جائحة كورونا .

كما أشار أنه في انتظار قرار وزير الشباب والرياضه لعوده النشاط بجميع الأقسام حتي يتسنى له إعداد الاعبين بعد فتره التوقف الطويلة، التي وصلت لقرابة ثلاثة أشهر، كما تمنى الكأس أن يعم الإستقرار والسلامة مصر وجميع المصريين.

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