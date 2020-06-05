مفاجأة.. برشلونة مستعد لبيع أي لاعب من أجل مزانية النادي

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مستعدة لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل مزانية النادي التي تأثرت بسبب فيروس كورونا الجديد.





وقالت شبكة ESPN العالمية:" نادي برشلونة على استعداد لبيع أي لاعب من الفريق في ماعدا ️ليو ميسي, مارك تير شتيجن, فرينكي دي يونج لا يُمكن المس بهم و الباقي معروض للبيع من أجل إنقاذ مزانية الفريق".





وأضافت الشبكة العالمية:"️إضافة إلى ذلك، الأدارة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بحاجة إلى إدخال ما يقرب من مبلغ قدره 70 مليون يورو قبل يوم 30 يونيو الجاري لتتناسب مع توقعات المبيعات من أجل الميزانية".



