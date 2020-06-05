مصابة بكورونا تضع طفلاً لأول مرة بعد 14 عامًا (فيديو)

قالت فاطمة عبدالحليم، الأم المصابة بكورونا، إنها لا تنجب منذ 14 عامًا، وبعد مرور 8 أشهر من حملها الأول اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الأمر الذي شكل صدمة كبرى لها، معقبة: "عشت في قلق خلال شهر الوضع حتى أكرمني الله".





ووجهت "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، الشكر للطاقم الطبي الذي تولى رعايتها، متابعة: "لولا هؤلاء ما كنت أنجبت أبني ولا عدت إلى منزلي".





ولفتت إلى أنها كانت تريد أن تطلق اسم الطبيب على مولودها، ولكنها رأت رؤية في المنام بأن تسميه "عبدالرحمن"، مستطردة: "شفت رؤية في المنام أني أسميه عبدالرحمن.. بس أنا كنت عاوزة أسميه الناجي لأننا نجينا من الموت، مكنش فيه نسبه للشفاء والرئتين كانتا منتهيتين".





من جانبه قال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى فاقوس، إن حالة "فاطمة عبدالحليم"، كانت مشجعة ومحفزة لكافة الطاقم الطبي الذي كان يتعامل معها، وأعطتهم أملا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".