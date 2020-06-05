"البيئة": ندرس معاقبة مخالفي إجراءات التخلص الآمن من الكمامات

قال الدكتور طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، اإن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن دفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، إضافة إلى وجود تنسيق أيضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل قبل وجود فيروس كورونا، وحاليا يتم على أعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.





وصرح "العربي"، في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.





وذكر مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن هناك أماكن يتم فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.





وأكد على ضرورة التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.