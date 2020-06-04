العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر ونجم الأهلي

نفت ادارة فريق العين الإماراتي، ما تردد حول التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر.





وقال ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة ناديه، اليوم الخميس، العين لم يدخل في مفاوضات مع ظهير الأهلي المصري علي معلول، وكذلك لم مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، وذلك لأن النادي يمتلك مدربًا مميزًا حقق نتائج قوية مع الفريق، وقاد العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة".



