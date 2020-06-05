الفجر الفني منوعات الفجر الفني Advertisements "الفجر الفني" يكشف حقيقة إصابة العراقية رحمة بـ"كورونا" الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:28 ص لمياء علي Advertisements أخبار تهمك طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي منذ حوالي 7 ساعات انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. حسام عاشور يعلن استمراره في الملاعب.. ويوجه رسالة الى تركي آل الشيخ منذ أقل من ساعة خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي منذ أقل من ساعة عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما" منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا منذ حوالي 8 ساعات "الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو) منذ أقل من ساعتين عاجل.. أحمد فتحي يعلق على إصابة أسرته بفيروس كورونا منذ ساعتين مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 3 ساعات ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب منذ حوالي 4 ساعات خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت" منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام منذ حوالي 5 ساعات عاجل .. وفاه الملحن أشرف سالم منذ ساعتين