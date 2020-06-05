لأول مرة "لايف" إليسا تقدم أغنية "قهوة الماضي" بحفلها الغنائي

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بدأت الفنانة إليسا، حفلها الغنائي منذ قليل والذي يُبثّ حصريًا عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني وغنت إليسا، لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.



أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام شعشاع، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع كميل خوري



وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".



