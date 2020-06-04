مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





استقر النادي الأهلي على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء عقود بعضهم ورفض التجديد لهم، وخروج الآخرين من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.





ويأتي الثلاثي الكبار أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي في مقدمة اللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي.





وأعلن "فتحي" توقيعه بشكل رسمي على عقود انتقاله لنادي بيراميدز، بينما اقترب شريف إكرامي حارس مرمي الفريق باللحاق به وارتداء قميص الفريق السماوي بالموسم الجديد بعد الاتفاق مع إدارة بيراميدز على الانضمام للفريق، واتخذ حسام عاشور قرارا باعتزال كرة القدم بعد رفض الإدارة تمديد عقده، ولكن بعد الأزمة التي حدثت بينه وإدارة النادي مؤخرا أكدت تقارير أنه يفكر في التراجع عن قراره والانتقال لأحد الأندية السعودية.





وتضم قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي في الصيف، المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للإتفاق السعودي، والذي يرفض الجهاز الفني للفريق الأهلاوي عودته بالموسم الجديد، وبات اللاعب مرشحًا للرحيل بشكل نهائي لأحد الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم.





كما بات صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأحمر مرشحا بقوة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد طلب السويسري رينيه فايلر الاستغناء عن خدمات اللاعب لعدم التزامه، كما أنه لا يناسب طريقة لعبه مع الفريق، ويمتلك اللاعب عدة عروض من داخل وخارج مصر لكنه لم يستقر على وجهته المقبلة.





ويحاول النادي الأهلي ايضا تسويق الانجولي جيرالدو دا كوستا بعدما خرج من حسابات "فايلر"، حيث حاول مسئولي النادي التخلص من اللاعب في الشتاء الماضي، لكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب، ويمتلك اللاعب عدة عروض من الخليج وانجولا والبرازيل، ولم يستقر اللاعب على ناديه الجديد حتي الآن.





تضم قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي حسين السيد "مارسيلو" المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، خاصة وأن فايلر يرفض عودة اللاعب بالموسم ا لجديد، والنادي التونسي يسعي لتمديد اعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائي، كما يمتلك اللاعب عدة عروض محلية للتعاقد معه.





أحمد الشيخ ايضًا أصبحت أيامه معدودة داخل النادي الأهلي، حيث لم يقتنع "فايلر" بمستوي اللاعب واصبح خارج حساباته في الموسم الجديد، ويفاضل اللاعب بين عدة عروض محلية، للرحيل لأحدهما في الموسم المقبل.



