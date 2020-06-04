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وائل الإبراشي: الإخوان تعلموا الكذب من وزير دعاية "هتلر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن موقع رصد التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، بارعين فى نشر الأكاذيب والشائعات، كما لو كانوا تعلموا من وزير الدعاية النازى، "جوبلز"، محذرًا المواطنين أن حرب الإرهاب لها أشكال متعددة ولا تقتصر على إطلاق النار وتفجير القنابل، ولها وجوه أخرى مثل هذه الشبكات الإرهابية التى تعتمد على الأكاذيب من أجل النيل من مصر وشعبها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية فقدت كل شئ وأفلست تمامًا، معقبًا:"لا يوجد جماعة وصلت إلى هذا الإنحطاط فى مجتمع مثلما وصلت جماعة الإخوان فى المتاجرة بأزمة جائحة كورونا".

وأكد "الإبراشى"، أن "رصد"، من الشبكات الإرهابية التى تتبع جماعة الإخوان التى تعتمد على الأكاذيب المكشوفة والمفضوحة، متابعًا:"الإخوان فشلوا فى كل مخططاتهم الإجرامية سواء الإرهابية أو الفتنة أو ضخ الأكاذيب".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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