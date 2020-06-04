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إسرائيل تغلق 10 مؤسسات تعليمية عقب تسجيل 118 إصابة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إغلاق 10 مؤسسات تعليمية منذ الصباح بسبب اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها.

وأضافت الوزارة، أن الحديث يدور عن ثلاث مدارس في يافا وأربع أخرى في تل أبيب وغفعاتيم وبيتح تكفا وأشدود، إلى جانب ثلاث رياض أطفال في سديروت.

ويصل عدد الطلاب والمعلمين الذين تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19، إلى مئتين وسبعين إصابة، فيما يخضع قرابة ثمانية آلاف وثلاث مئة آخرين للحجر الصحي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر ينايرالماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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