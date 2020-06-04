تعرف على 22 شيئ يجب أن تنتبه لهم قبل السفر للدولة النامية التي انتصرت على كورونا



1-رغم أنه يكنك الحصول على فيزا فيتنام أون لاين إلا أنه يفضل الذهاب إلى القنصلية لأن بعض الشركات تكون وهمية وهناك من يعلقون بالمطارات.



2- لا تعتقد أنك يمكن أن تقوم بجولة سياحية في فيتنام مرة واحدة لأن الفرق بين العاصمة هانوي في الشمال وبين مدينة هو شي منه في الجنوب أكثر من 1700 كم



3- تمتع بميزة قرب المطار من المدينة خاصة مطار هانوي الذي لا يبعد عن مركز المدينة سوى 25 كم، ومطار هو شي منه الذي يبعد 15 كم عن مركز المدينة.



3- يوجد شركات للتاكسي حسنة السمعة مثل "فينا سن" و"ماي لينه" استخدمها وتجنب باقي أنواع التاكسي لأنهم يقوم بغش السائحين في الثمن وإذا إضررت لأن تركب تاكسي أخر الأفضل تاكسي بعداد.



4- اللغة الفيتنامية هي اللغة التي يتحدث بها السكان المحليين ويفضل أن تعرف بعض الكلمات بعها لأن هذا سيقدره لك الفيتناميين.



5- تتمتع الفنادق في فيتنام لتناسب كل لأأنواع لالسياح وميزانياتهم.



6- يفضل حجز الفندق إلكتورونيا لأنه يكون أرخص من حجزه مباشرة.



7-فيتنام لا تشجع السياحة الإسلامية ولذلك يجب البحث على الإنترنت على المطاعم الحلال أو أن تبحث عنها حول أماكن المساجد.



8-يفضل أن تحجر رحلة يوم منظم من شركات السياحة لكي تزور الجزر والمناطق الطبيعية الوعرة.



9-البقشيش ليس متوقعًا في فيتنام خاصة في المطاعم المحلية الصغيرة.



10-يختلف فيتنام عن جنوبها فيجب تحديد وقت زيارة أي جزء فيتنام ففي الشمال يفضل فصل الربيع من مارس إلى مايو ومن الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر.



بينما في الجنوب الشتاء يكون رائعًا خاصة من نوفمبر إلى فبراير، بينما الوسط يحبذ زيارته صيفًا من مارس إلى سبتمبر.



11-إحرص على أن تجوب فيتنام عبر القطار لرؤية المناظر الطبيعيبة بالبلاد.





12-إحذر الخدمات المقدمة في الفنادق الفيتنامية كبيع التذاكر وما شابغع لأنهم يضيفون مقابل الخدمة عليها.



13- إحذر من تشابه العملة المحللية الدونغ لا سيما بين 50 ألف دونغ و500 ألف دونغ و10 ألاف دونغ .



14-استعد دائمًا للفصل في الشمن لأن البائعين يتميزون بالكذب والإستغلال، وأفضل الطرق أن تخبرهم بالسعر الذي تريده ثم غادر ستكون فرصتك أفضل للحصول على السلعة بسعر مناسب.



15-إحذر من ترك أشيائك على الطاولة أو في تاكسي فاللاناس هناك لا تخجل من أخذ ما هو جاهز أمامهم.



16-يجب عليك الإسئذان قبل إلتقاط صورة مع أي شخص.



17-بعض الأماكن العامة محظور فيها التصوير مثل ضريح هوتشي منه والأماكن العسكرية.



18-يفضل تحريك زراعك قبل عبور الشارع لأن الدراجات النارية تسير بسرعة مبالغ فيها.



19-إحتفظ بسيولة نقدية لأن معظم الأماكن لا تقبل بطاقات إئتمان وأجهزة الصرف الآلى نادرة خاصة بالممدن النائية.



20-إلتزم بشرب الماء بزجاجات وتجنب مياة الصنبور.



21-إحذر على زيارة المدن الصغيرة مثل دالات وهوي آن.



22-استعد لأنشطة غير تقليدية مثل التجديف أسفل الشلالات والرحلات عبر الجبال.



تعتبر دولة فيتنام هي الدولة الأسيوية الوحيدة التي نجحت في النجاة من فيروس كورونا والإنتصار على المرض حيث تم علاج جميع الحالات بها، ولم تظهر فيها أاي حالات جديدة.