"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كثيرة تفيد بحدوث خناقة كبيرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك داخل الفيلا الخاصة به بمدينة الرحاب، وانتهت باستعانة شيرين عبد الوهاب بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بينهما.



وأثارت الواقعة ضجة كبيرة بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث وعلق بعضهم بكلمة "أنتوا اتحسدتوا"، مطالبين الطرفين بالظهور للجمهور وتوضيح الحقيقة.



وكانت شيرين عبد الوهاب، قد خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها ولاحظ الجمهور وجود علامات الوزن الزائد؛ والذي أرجعه البعض باحتمالية انتظارها لطفل.