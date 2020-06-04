Advertisements

"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
لمياء علي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كثيرة تفيد بحدوث خناقة كبيرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك داخل الفيلا الخاصة به بمدينة الرحاب، وانتهت باستعانة شيرين عبد الوهاب بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بينهما.

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث وعلق بعضهم بكلمة "أنتوا اتحسدتوا"، مطالبين الطرفين بالظهور للجمهور وتوضيح الحقيقة.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها ولاحظ الجمهور وجود علامات الوزن الزائد؛ والذي أرجعه البعض باحتمالية انتظارها لطفل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصفوف اصل

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ أقل من ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

منذ ساعة الا ربع

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يؤديان مناسك العمرة (صورة)

من هو حمزة الذي خطف قلب النجمة شيرين عبد الوهاب ؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه في "طبيخ" شيرين

قُبلة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب تثير عاصفة جماهيرية على مواقع التواصل (صورة)

حسام حبيب يُدعم شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاد شيرين على أنغام هذه الأغنية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

09:30 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين