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أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:32 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط  بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد 3 جلسات من التراجع مع ترقب قرار تحالف "أوبك+" بشأن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج من عدمه.


وشهد الخام جلسة متقلبة مع انتظار المستثمرين للوضوح فيما يتعلق بإمكانية تمديد اتفاقية خفض الإمدادات.

وفشلت منظمة أوبك وحلفاؤها في الاتفاق على عقد اجتماع اليوم لمناقشة تمديد تخفيضات إنتاج الذهب الأسود، حيث أفاد تقرير لوكالة رويترز أن ذلك سيكون مشروطاً بالدول التي لم تلتزم بأهدافها حتى الآن لتعميق وتيرة الخفض في الإمدادات.

وكانت السعودية وروسيا، وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم اتفقتا على دعم تمديد تخفيضات إنتاج الخام التي تصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً حتى شهر يوليو.

كما أن السعودية ومنتجون آخرون مثل الكويت والإمارات لا يخططون لتمديد تخفيضات إنتاجية إضافية طوعية تبلغ 1.18 مليون برميل يومياً لما بعد الشهر الجاري.

وكشفت بيانات رسمية صادرة بالأمس تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3 ملايين برميل.

بينما شهد إنتاج النفط الأمريكي هبوطاً لأدنى مستوى منذ عام 2018 بفعل تراجع أسعار الخام خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 37.41 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 36.38 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 39.88 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 39.04 دولار خلال التعاملات.

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