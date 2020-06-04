Advertisements

جريزمان يكشف سر سعادته بالحجر المنزلي وتوقف النشاط الرياضي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني عن استئناف الليجا في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية : "‏اللعب بدون جمهور سيكون غريباً، ورأيت ذلك في ألمانيا خلال الأيام الماضية، حيث تسمع كل شيء في الملعب".

وأضاف : "‏لدينا 11 مُباراة في الليجا وثم دوري الأبطال، ةلكنهم لا زالوا لا يعرفون كيف سنلعب ذلك، وفي الدوري سنلعب أكثر من مرة في الأسبوع".

وتابع : "كنت سعيد بهذا التوقف، حيث أن ما بين كأس العالم واليورو هذة المرة الأولى التي أحصل فيها على هذه الفترة من الراحة، وأن أكون قادراً على التواجد مع الأطفال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جريزمان توقف النشاط برشلونة

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 10 ساعة

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

منذ 43 دقيقة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

جريزمان: الفيفا غير منصف لهذا السبب.. وأستحق التواجد بين المرشحين لحصد للكرة الذهبية

جريزمان يطعن برشلونة في تصريحات جديدة

جريزمان يكشف سر تألقه خلال الأسابيع الأخيرة مع برشلونة

بالأسماء.. هؤلاء مستفيدون من توقف النشاط الكروي بسبب كورونا

اقتراح غريب من الاتحاد الإسباني لاستكمال مباريات الليجا

الكشف عن موعد استئناف الدوري الإسباني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

09:30 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين