جريزمان يكشف سر سعادته بالحجر المنزلي وتوقف النشاط الرياضي

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تحدث اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني عن استئناف الليجا في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال جريزمان في تصريحات صحفية : "‏اللعب بدون جمهور سيكون غريباً، ورأيت ذلك في ألمانيا خلال الأيام الماضية، حيث تسمع كل شيء في الملعب".



وأضاف : "‏لدينا 11 مُباراة في الليجا وثم دوري الأبطال، ةلكنهم لا زالوا لا يعرفون كيف سنلعب ذلك، وفي الدوري سنلعب أكثر من مرة في الأسبوع".



وتابع : "كنت سعيد بهذا التوقف، حيث أن ما بين كأس العالم واليورو هذة المرة الأولى التي أحصل فيها على هذه الفترة من الراحة، وأن أكون قادراً على التواجد مع الأطفال".